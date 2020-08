Maxime Monfort succèdera à Kevin De Weert au poste de Performance Manager chez Lotto Soudal à partir du 1er janvier 2021. La formation cycliste belge l'a annoncé mardi.

Monfort, 37 ans, succèdera donc à Kevin De Weert qui occupait ce poste depuis 2019. "Nous aurions aimé continuer à collaborer avec Kevin mais nous ne sommes pas parvenus à un accord constructif qui soit bon pour tout le monde. Pour souligner l'importance de notre département Performance, nous avons choisi un successeur d'envergure en la personne de Maxime Monfort qui s'appuiera sur le travail déjà effectué", a expliqué John Lelangue, le directeur général de Lotto Soudal

Le Bastognard a rejoint cette saison l'équipe des directeurs sportifs de Lotto Soudal après y avoir mis fin à sa carrière professionnelle. "Maxime connaît notre maison par coeur. C'est un énorme avantage. De plus, il apporte l'expérience de ses équipes précédentes, telles que HTC-Columbia et Leopard-Trek, des équipes où la performance était primordiale",a ajouté John Lelangue. "Maxime travaillera en étroite collaboration avec notre équipe médicale dirigée par Jens De Decker et avec Energy Lab. Après tout, la nutrition et le coaching mental sont également de plus en plus importants dans le sport de haut niveau."

"La force de notre management est le résultat d'un mix entre des directeurs sportifs expérimentés et des directeurs sportifs plus jeunes. Le Performance Manager est le lien indispensable entre les deux de sorte que nos coureurs ne se préoccupent de rien et peuvent se concentrer à 100% sur le cyclisme. Notre bilan de la saison dernière parle pour nous : 23 victoires UCI, dont quatre étapes du Tour de France. Nous réalisons chaque jour à quel point le rôle de Performance Manager est important pour toute l'équipe", a conclu Lelangue.

