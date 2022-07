L'Australien Michael Mathews s'est imposé samedi au caractère dans la 14e étape du Tour de France qui s'est terminée en force et au mental en haut de la Montée Jalabert (Côte de la Croix neuve) à Mende. Il a devancé l'Italien Alberto Bettiol et le Français Thibaut Pinot. Jonas Vingegaard a conservé son maillot jaune

Le début de la 14e étape du Tour de France, partie samedi de Saint-Etienne, a été très mouvementé et animé par plusieurs attaques qui ont secoué le peloton. L'échappée majeure du jour s'est créée composée avec 23 coureurs dont l'avantage a culminé à près de 15 minutes. Le passage de la côte de Grandrieu (km 135) a secoué le groupe de tête dont quatre coureurs, Mathews, Grossschartner, Sanchez et Kron, se sont portés à l'avant. Mathews a réussi à tenir bon en tête de course jusqu'au bout, malgré un retour très menaçant de l'Italien Alberto Bettiol dans la finale de la montée finale de la Croix Neuve à Mende. Mathews, deuxième dans les étapes de Longwy et de Lausanne, a décroché son premier succès au Tour de France, où sa dernière victoire remontait à cinq ans. Dans la lutte pour le maillot jaune, l'échappée du jour a permis au Sud-Africain Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert, 10e à Mende, de faire un grand bond de 11:23 au classement général dont il a intégré le top 10. Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a conservé son maillot jaune.