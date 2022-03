L'Italien a devancé au sprint le Français Hugo Hofstetter, ancien vainqueur et l'ancien champion de Belgique Dries De Bondt. Après le double 1 sur les courses d'ouverture flamandes, c'est le triple 1 qu'il fallait jouer sur la première course de la saison wallonne.

Matteo Trentin (UAE Team Emirates) a remporté la 54e édition du Grand Prix Samyn (1.1), la première course de la saison cycliste en Wallonie, qui a mené le peloton de Quaregnon à Dour sur un tracé de 209 km. Le coureur italien de 32 ans s'est imposé au sprint devant le Français Hugo Hofstetter (Arkea-Samsic), vainqueur de l'épreuve en 2020, et le Belge Dries De Bondt (Alpecin-Fenix).

Deux autres Belges, Stan Dewulf (AG2R-Citroën) et Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty Gobert) complètent le top 5.

Premier vainqueur italien du GP Samyn, Matteo Trentin, qui a signé la 27e victoire de sa carrière, succède à Tim Merlier (Alpecin-Fenix) au palmarès de l'épreuve boraine, la 3e de la saison disputée en Belgique après le Circuit Het Nieuwsblad samedi et Kuurne-Bruxelles-Kuurne dimanche.

