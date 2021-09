Le Néerlandais souffrait du dos depuis sa chute lors de l'épreuve VTT des JO de Tokyo. Il n'avait repris la compétition sur route que la semaine passée à l'Antwerp Port Epic, course qu'il avait d'ailleurs remportée.

Feu vert chez les Oranje: Mathieu van der Poel disputera bien la course en ligne des Mondiaux de cyclisme dimanche entre Anvers et Louvain, a confirmé lundi la Fédération néerlandaise de cyclisme (KNWU).

Un léger doute subsistait quant à la présence de Mathieu van der Poel, qui s'était blessé au dos en chutant dans l'épreuve de mountainbike des Jeux Olympiques de Tokyo. Le Néerlandais avait repris la compétition la semaine dernière à l'Antwerp Port Epic, qu'il a remportée.

Il s'était de nouveau testé ce weekend à la Primus Classic et à la Flèche de Gooik. "Mon dos n'est toujours pas à 100 % mais cela va dans la bonne direction. Cela se présente de mieux en mieux. Bien sûr; je n'ai pas eu la préparation que j'aurais voulu mais je veux être au départ dimanche à Anvers", déclarait-il dimanche soir à Gooik. Mathieu van der Poel a confirmé lundi sa présence aux Mondiaux. "Mathieu n'a pas eu la préparation idéale mais il donne une dimension en plus à notre équipe", déclare le sélectionneur néerlandais Koos Moerenhout. "Sa participation augmente nos chances de succès. Il ne sera pas le grand favori vu ses problèmes physiques mais il faudra certainement compter avec lui. Je suis content qu'il prenne le départ".

