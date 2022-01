Le champion du monde de cyclo-cross qui pourra remettre son titre en jeu cette année avait mis un terme à saison dans les labourés la semaine dernière.

Mathieu van der Poel a subi une légère intervention du genou samedi à l'hôpital AZ d'Herentals, a indiqué jeudi son équipe Alpecin-Fenix. La formation belge a précisé que cette intervention n'avait aucun lien avec la blessure au dos dont le Néerlandais se remet actuellement.

"Une déchirure était apparue au niveau de la rotule lors d'une précédente chute", explique Alpecin-Fenix dans un communiqué. "Un tissu cicatricel s'était formé et frottait conte l'os. Jusqu'à présent, cela n'était pas douloureux et n'a pas gêné Mathieu, mais c'était le bon moment pour l'enlever de manière proactive. C'est pourquoi il a été opéré samedi. Une évalution positive a suivi avec le docteur Claes".

Mathieu van der Poel, blessé au dos, a mis un terme à sa saison de cyclocross le 5 janvier dernier, et ne défendra pas son titre de champion du monde le 30 janvier à Fayetteville, aux Etats-Unis. Le Néerlandais n'avait débuté sa campagne de cyclocross qu'au lendemain de la Noël avec une deuxième place à la manche de la Coupe du monde de Termonde, loin derrière son grand rival Wout van Aert, qui réside dans la commune où a été opéré VDP.

Le lendemain, il a été contraint à l'abandon dans l'épreuve du Superprestige de Heusden-Zolder. Il n'a plus pris part à une compétition depuis en raison de ses douleurs dorsales liées à un gonflement d'un disque intervertébral. Il avait déjà dû reporter ses débuts, prévus le 18 décembre à Rucphen, à la suite d'un problème au genou.

