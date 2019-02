Mathieu van der Poel champion du monde devant Wou van Aert et Toon Aerts

Van der Poel s'est retrouvé seul en tête après le 3e des 12 tours. Wout van Aert l'a rejoint dans le tour suivant, mais le Belge a glissé dans le 5e tour, laissant Mathieu van der Poel filer seul vers la victoire. La seconde partie de course s'est en effet résumée à un raid solitaire de van der Poel, van Aert ne parvenant plus à creuser l'écart.

Le champion de Belgique Toon Aerts, vainqueur de la Coupe du monde, revenait sur van Aert dans l'avant-dernier tour et prenait la 2e place dans le dernier tour. Mais une chute d'Aerts en fin de course redonnait la 2e place à Wout van Aert.

Mathieu van der Poel a passé a ligne d'arrivée en vainqueur avec 16 secondes d'avance sur Wout van Aert et 25 secondes sur Toon Aerts.

Mathieu van der Poel s'est offert à 24 ans un second titre mondial après celui conquis en 2015 à Tabor en République tchèque. Wout van Aert avait ensuite conquis trois titres d'affilée, dont l'an dernier à Valkenburg, aux Pays-Bas, où van der Poel, 2e en 2017, devait se contenter de la médaille de bronze.

Cette course des Mondiaux 2018 était la dernière où Wout van Aert a terminé devant Mathieu van der Poel. Le Néerlandais, petit-fils de Raymond Poulidor et fils d'Adrie van der Poel, a pratiquement tout gagné cette saison, s'imposant dans 27 des 28 courses dont il a pris le départ.

Les Belges quittent Bogense avec six médailles. Samedi, Sanne Cant s'est offert un 3e titre d'affilée chez les dames, tandis qu'Eli Iserbyt a pris la médaille d'argent chez les espoirs. Chez les juniors, Witse Meeussen et Ryan Cortjens sont montés sur les 2e et 3e marches du podium.