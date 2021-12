Maillot vert sur le dernier Tour de France au sein de l'équipe de Patrick Lefevere, le sprinteur britannique aurait finalement trouvé un accord avec son employeur belge d'après Sporza. Cet épilogue interviendrait après de longues semaines de tensions entre les deux parties et permettrait au coureur de l'île de Man de mettre le cap sur le Tour de France 2022 où il espère remporter l'étape qu'il lui manque pour dépasser le record d'Eddy Merckx.

Revenu au premier plan cette saison en retrouvant l'équipe de Patrick Lefevere, Mark Cavendish est tombé d'accord pour continuer à rouler la saison prochaine avec la formation qui portera le nom de Quick Step - Alpha Vinyl, annonce Sporza. "Mark voulait une prolongation de son conte de fées et je ne voulais pas l'en priver", a déclaré Patrick Lefevere.

"Après la présentation du Tour à Paris en octobre, nous nous sommes assis à nouveau ensemble. Je lui ai demandé s'il voulait courir une autre année. Oui, a-t-il dit, même s'il avait gagné sur les Champs-Elysées." Les négociations ont pris un peu de temps mais l'accord de principe a été trouvé.

Le sprinter britannique de 36 ans, a égalé cette année le record de victoires d'étapes dans le Tour de France d'Eddy Merckx (34) en remportant quatre étapes en plus du maillot vert. Il aurait été seul détenteur du record en cas de victoires dans la dernière étape sur les Champs-Elysées.

Il y a pris la troisième place derrière Wout van Aert et Jasper Philipsen. L'ancien champion du monde récupère actuellement des séquelles de sa lourde chute aux récents Six Jours de Gand.

Il s'est fracturé deux côtes et a souffert d'un pneumothorax. Cavendish a roulé sous les couleurs d'Omega Pharma - Quick Step (2013-2014) et Etixx - Quick Step (2015), les formations de Levefere, avant de rejoindre Dimension Data (2016-2019) et Barhain-McLaren (2020). Fort d'un palmarès riche de 156 victoires, Cavendish a remporté dix de celles-ci en 2021 pour à peine douze au total des cinq saisons précédentes.

