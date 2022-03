Jasper Philipsen, à son tour malade, a renoncé à prendre le départ de la 6e étape de Paris-Nice vendredi à Courthézon. Le coureur d'Alpecin-Fenix a expliqué sur ses réseaux sociaux que "tout comme la plupart de mes coéquipiers, je suis malade et je ne suis pas capable de prendre le départ."

"Avec aussi ma chute cette semaine à l'esprit, il est temps de donner un peu de repos à mon corps. Ce n'est pas le Paris-Nice que j'avais en tête mais on va se concentrer sur les prochains objectifs."

Un virus semble s'être propagé au sein du peloton. Jeudi, ce sont 18 coureurs qui n'ont pu prendre le départ. Si l'Italien Matteo Trentin (UAE Team Emirates) se ressentaient d'une chute, la plupart étaient malade dont Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl), Jens Keukeleire (EF Education-EasyPost) et Tom Van Aesbroeck (Israel - Premier Tech).

Chez Israel - Premier Tech d'ailleurs, il n'en reste plus qu'un sur le vélo le Canadien Hugo Houle. Quatre coureurs avaient abandonné en cours d'étape, dont le Français Alexis Brunel (UAE Team Emirates), le Suisse Tom Bohli (Cofidis) ou un ancien vainqueur, l'Espagnol Luis Leon Sanchez (Bahrain).

L'Allemand Simon Geschke (Cofidis), malade durant l'étape, n'a pas repris le départ jeudi matin. Baptiste Planckaert (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), le Norvégien Markus Hoelgaard (Trek-Segafredo), le Kazakh Dmitriy Gruzdev (Astana Qaaqstan Team) et l'Australien Luke Durbridge (BikeExchange - Jayco) sont aussi renseignés sur la liste des non-partants, ont renseigné les organisateurs.

"Avec aussi ma chute cette semaine à l'esprit, il est temps de donner un peu de repos à mon corps. Ce n'est pas le Paris-Nice que j'avais en tête mais on va se concentrer sur les prochains objectifs." Un virus semble s'être propagé au sein du peloton. Jeudi, ce sont 18 coureurs qui n'ont pu prendre le départ. Si l'Italien Matteo Trentin (UAE Team Emirates) se ressentaient d'une chute, la plupart étaient malade dont Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl), Jens Keukeleire (EF Education-EasyPost) et Tom Van Aesbroeck (Israel - Premier Tech). Chez Israel - Premier Tech d'ailleurs, il n'en reste plus qu'un sur le vélo le Canadien Hugo Houle. Quatre coureurs avaient abandonné en cours d'étape, dont le Français Alexis Brunel (UAE Team Emirates), le Suisse Tom Bohli (Cofidis) ou un ancien vainqueur, l'Espagnol Luis Leon Sanchez (Bahrain). L'Allemand Simon Geschke (Cofidis), malade durant l'étape, n'a pas repris le départ jeudi matin. Baptiste Planckaert (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), le Norvégien Markus Hoelgaard (Trek-Segafredo), le Kazakh Dmitriy Gruzdev (Astana Qaaqstan Team) et l'Australien Luke Durbridge (BikeExchange - Jayco) sont aussi renseignés sur la liste des non-partants, ont renseigné les organisateurs.