Greg Van Avermaet, pris dans une chute à une centaine de kilomètres de l'arrivée de Liège-Bastogne-Liège dimanche, souffre de multiples fractures, a indiqué son équipe CCC qui annonce "plus que probablement la fin de la saison de Greg".

"Les radiographies réalisées au Centre Hospitalier Universitaire du Sart-Tilman à Liège ont révélé que Greg avait subi une disjonction de l'articulation acromio-claviculaire ainsi que trois côtes fracturées, un petit pneumothorax et une petite fracture du premier processus transverse de la vertèbre thoracique", détaille la formation du champion olympique dans un communiqué dimanche soir après son abandon consécutif à sa chute.

"Ces blessures signifient plus que probablement la fin de la saison de Greg, juge l'équipe. Cependant, aux côtés du médecin-chef de l'équipe CCC, Max Testa, nous surveillerons son rétablissement et prendrons les décisions en conséquence dans les jours et semaines à venir".

Vainqueur de Paris-Roubaix 2017, Greg Van Avermaet est donc extrêmement incertain pour la reine des classiques qui doit se tenir dans trois semaines, comme pour le Tour des Flandres prévu sept jours plus tôt.

Le coureur belge pourrait avoir disputé dimanche sa dernière course sous le maillot CCC puisqu'il rejoindra AG2R-Citroën l'année prochaine.

