Les Six Jours de Rotterdam de cyclisme sur piste, prévus du 7 au 12 décembre, sont annulés en raison de la situation sanitaire aux Pays-Bas, ont annoncé mardi les organisateurs de l'événement.

C'est la deuxième année de suite que les Six Jours de Rotterdam sont annulés à cause de la pandémie de coronavirus. Kenny De Ketele, qui vient de remporter les Six Jours de Gand avec Robbe Ghys, avait prévu de disputer la dernière course de sa carrière à Rotterdam, où il devait faire équipe avec le Néerlandais Niki Terpstra. La 39e édition des Six Jours. de Rotterdam est désormais prévue du 6 au 11 décembre 2022.

