Lundi de la semaine dernière, Bjorg Lambrecht (22 ans) a été victime d'une chute mortelle au Tour de Pologne. Ses funérailles se sont déroulées ce mardi. Son village, Knesselare, est en deuil. Pour ses amis, la vie ne sera plus jamais pareille. Témoignages.

C'est l'histoire d'une bande de copains de Knesselare. Une dizaine de jeunes pleins de joie de vivre, liés de diverses façons. Camarades d'école et de secondaire, une soeur, des beaux-frères, des amoureux et surtout des copains qui sont devenus des frères à vélo. Ils s'entraidaient pour leurs devoirs, ils sortaient ensemble, plaisantaient et couraient tout nus sur la plage.

...