Les primes du Tour de France: Près de 800.000 euros pour Jumbo-Visma, seulement 15.000 pour Astana

La formation néerlandaise devance la formation UAE de Tadej Pogacar de plus de 450.000 euros. Les équipes Belges Alpecin, Intermarché et Quick.Step prennent respectivement les 6e, 11e et 12e place. Lotto-Soudal en revanche termine avant-dernier avec seulement... 140 euros en plus qu'Astana.

© iStock