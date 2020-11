La victoire finale de Primoz Roglic à la Vuelta a conclu une saison cycliste pas comme les autres. Il est désormais temps de décerner les récompenses.

Qui mérite d'être sacré coureur de l'année ? Et quels sont vos moment, course, image et surprise de l'année ? À vos votes !

