La grand-messe du cyclo-cross en Belgique se fera sans public.

Les championnats de Belgique de cyclocross prévus samedi et dimanche ) Middelkerke auront bel et bien lieu à huis clos, ont confirmé les organisateurs mardi.

"Comme aucune modification n'a été apportée à ce jour à la mesure interdisant les spectateurs lors des événements sportifs, les championnats de Belgique auront lieu mais logiquement sans public", a écrit Golazo, en charge de l'organisation, dans son communiqué. Un Comité de concertation est prévu jeudi avec de possibles assouplissements mais Golazo a préféré prendre les devants. "Pour des raisons d'organisation, il est impossible de modifier un événement de cette ampleur quelques jours à l'avance afin d'accueillir du public. Tant les installations supplémentaires destinées au public, qu'au personnel, mobilité, parkings, etc. nécessitent plusieurs jours ouvrables pour être mises à disposition."

"Les trois parties organisatrices regrettent que cette grand-messe du cyclocross doive se dérouler à huis clos", a ajouté Golazo. "Mais le plus important est que les championnats sont maintenus, surtout pour les coureurs qui convoitent le maillot tricolore."

