L'Union européenne de cyclisme (UEC) a annulé ses championnats d'Europe sur piste prévus du 23 au 27 juin au Bélarus, alors que Minsk est en conflit diplomatique avec l'Union européenne et les Etats-Unis depuis le déroutement d'un avion de ligne.

En janvier dernier déjà, la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) avait dû retirer à la Biélorussie la co-organisation de son championnat du monde, qui se dispute finalement en Lettonie, face à la pression des sponsors et des opposants au président biélorusse Alexandre Loukachenko. La décision de l'UEC a été prise alors que Minsk est en conflit diplomatique avec l'Union européenne et les Etats-Unis depuis l'accusation du détournemant d'un avion de ligne européen dimanche, pour arrêter un opposant à son bord. Nombre de compagnies aériennes ont suivi la recommandation de l'Union européenne de contourner la Biélorussie et ont suspendu leurs vols, l'espace aérien européen a été fermé à la Biélorussie, et les Vingt-Sept envisagent un nouveau train de sanctions.

"Ces derniers temps avec la Fédération cycliste de Biélorussie, nous avons prêté une grande attention à l'évolution des faits qui se sont également trouvés au centre du débat international et au cours du Comité Directeur d'aujourd'hui, nous avons choisi d'annuler la manifestation de Minsk", déclare Enrico Della Casa, président de l'UEC.

https://twitter.com/UEC_cycling/status/1397876967211515905

La fédération européenne "travaille à une solution alternative" pour permettre aux coureurs de ses 50 fédérations de s'affronter cette année. L'Euro de Minsk état le rendez-vous le plus important pour les pistards européens avant les Jeux olympiques de Tokyo.

