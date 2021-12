Le Gallois de 35 ans avait rejoint la structure britannique en 2010. Geraint Thomas avait aussi terminé deuxième de la Grande Boucle en 2019 derrière son coéquipier Egan Bernal. Il pourrait aussi envisager de disputer les classiques ardennaises en 2022.

Geraint Thomas a prolongé de deux ans son contrat avec l'équipe Ineos-Grenadiers, a annoncé lundi la formation WorldTour britannique.

Le coureur gallois de 35 ans fait partie de l''équipe, ex-Sky, depuis sa création en 2010. Vainqueur du Tour de France 2018, Thomas avait terminé 2e de la Grande Boucle en 2019 derrière le Colombien Egan Bernal. Il a connu des saisons 2020 et 2021 plus compliquées, abandonnant au Giro en 2020 et terminant 41e de la Grande Boucle cette année. En 2022, Thomas souhaite revenir au Tour de France et compte aussi viser les classiques ardennaises. "Je suis toujours très motivé pour performer dans les plus grandes courses", déclare-t-il. "Je vais sans doute étudier la possibilité de disputer les Ardennaises, que je n'ai jamais courues avec un réel objectif et j'espère revenir sur le Tour et y jouer un grand rôle".

Thomas n'est pas le seul atout d'Ineos Grenadiers dans les grands tours. "Les gens ne cessent de me demander quel sera mon rôle. Evidemment je veux continuer à gagner et c'est aussi important de jouer un rôle et faire partie d'une équipe qui gagne et de m'amuser avec certains de mes meilleurs amis. L'équipe a fort évolué en douze ans. Tout le monde est enthousiaste à l'idée d'aller de l'avant et je veux avoir un rôle à jouer".

