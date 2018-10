Le trophée du Tour de France de Geraint Thomas a été volé

Sky avait prêté le trophée le mois dernier au fabricant de cycles Pinarello pour une exposition durant The Cycle Show à Birmingham. C'est lors de cet événement que le trophée a disparu. La police a ouvert une enquête.

"C'est incroyablement regrettable que cela soit arrivé", déclare Geraint Thomas. "Il est évident que le trophée a une valeur assez limitée pour celui qui l'a pris, mais qu'il compte beaucoup pour moi et pour l'équipe. Espérons que celui qui l'a pris le rende. Un trophée est important, mais de toute évidence, ce qui compte le plus, ce sont les souvenirs incroyables de cet été incroyable. Et personne ne peut les emporter".

Les trophées que Sky a enlevés dans les trois grands tours (la Vuelta 2017 et le Giro 2018 avec Chris Froome et le Tour 2018 avec Geraint Thomas) ont récemment été exposés en divers endroits du Royaume Uni.