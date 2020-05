ESPN a dévoilé mercredi la bande-annonce de "Lance", son nouveau documentaire portant sur Lance Armstrong. "Je ne vais pas mentir. Je vais vous dire mes vérités", a lancé l'ancien cycliste, qui s'est vu retirer ses sept victoires au Tour de France pour dopage.

Surfant sur le succès de 'The Last Dance', document sur Michael Jordan diffusé par ESPN aux États-Unis, la chaîne américaine va aborder la vie d'une autre icône du sport, Lance Armstrong.

En janvier 2013, l'Américain avait avoué, lors d'une interview à Oprah Winfrey, avoir eu recours au dopage pendant la majeure partie de sa carrière sportive. 'The Boss' avait été suspendu à vie en octobre de l'année précédente par l'Union Cycliste Internationale (UCI), lui retirant les sept Tour de France de son palmarès.

ESPN illustrera les hauts et les bas de la carrière du Texan, donnant également la parole à son ancien équipier George Hincapie ou encore à Derek Bouchard-Hall, ancien patron du cyclisme américain.

La première partie de ce documentaire sera diffusée le 24 mai, une semaine avant la seconde.

