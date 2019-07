Les trois étapes alpestres, de jeudi à samedi, composent le temps fort de la dernière semaine du Tour de France avant l'arrivée dimanche sur les Champs-Elysées.

Mardi: une boucle dans la fournaise

16e étape Nîmes - Nîmes, 177 km

La boucle romaine, proclament ses promoteurs. Les Arènes antiques pour lieu de départ, le Pont du Gard, autre merveille romaine, après une vingtaine de kilomètres, donnent le ton à cette étape qui a rendez-vous avec la canicule. Pour les sprinteurs, c'est la dernière occasion avant les Champs-Elysées.

Mercredi: au pied des Alpes

17e étape Pont du Gard - Gap, 200 km

Départ inédit, arrivée traditionnelle au pied des sommets alpestres. Le coup d'envoi est donné au pied du Pont du Gard pour une étape de moyenne montagne favorable aux baroudeurs. "Si une échappée doit aller au bout, c'est là", prévient le directeur de course Thierry Gouvenou. Le petit col de la Sentinelle, à moins de 10 kilomètres de Gap, doit logiquement décourager les sprinteurs.

Jeudi: à l'épreuve des géants

18e étape Embrun - Valloire, 208 km

Vars, Izoard, Galibier, trois des grands classiques alpestres au-dessus de 2000 mètres sont à escalader dans le premier acte du triptyque. Si l'interminable approche par le Lautaret, marche-pied du Galibier, est de nature à freiner les instincts offensifs, Andy Schleck était passé à l'attaque de loin en 2011, dès l'Izoard. Au sommet du Galibier, il ne reste plus que 19 kilomètres, une rapide descente pour rejoindre l'arrivée.

Vendredi: sur les sommets

19e étape Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes, 126,5 km

La journée de tous les risques pour les réfractaires à l'altitude. Trois montées dans la Haute-Maurienne conduisent à l'Iseran, le col le plus haut de cette édition (2770 m), grimpé par son versant sud très rarement emprunté par le Tour. La descente mène sans transition à l'ascension finale de Tignes, raide surtout dans sa première partie avant les deux derniers kilomètres en léger faux-plat. L'étape idéale pour creuser des écarts.

Samedi: la dernière chance

20e étape Albertville - Val Thorens, 130 km

Le Cormet de Roselend, l'inédite côte de Longefoy et surtout la très longue montée vers Val Thorens. La lutte pour le maillot jaune se conclut sur les 33 kilomètres de l'ascension vers la plus haute station française, jusqu'à l'altitude de 2365 mètres. La pente moyenne est modérée (5,5 %) mais, la fatigue de trois semaines aidant, tout est encore possible.

Dimanche: le défilé final

21e étape Rambouillet - Paris, 128 km

Un transfert aérien abolit la distance des Alpes à l'Ile-de-France.

De Rambouillet aux Champs-Elysées, la course traverse la banlieue sud-ouest de Paris. Dans la capitale, hommage au centenaire du maillot jaune, le Tour passe devant le Luxembourg (Sénat) et traverse la cour du Louvre avant le circuit final traditionnel. Au terme du sprint prévisible, en soirée (entre 21h00 et 21h30), le vainqueur est connu.