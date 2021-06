Une Grande Boucle féminine avait eu lieu entre 1984 et 2009.

Le Tour de France féminin aura lieu du 24 au 31 juillet 2012, tandis que le peloton masculin arpentera les routes de l'hexagone du 1er au 24 juillet. Une Grande Boucle féminine avait eu lieu entre 1984 et 2009, la Britannique Emma Pooley remportant la dernière édition il y a douze ans. Depuis 2014, les dames disputaient "La course by le Tour", une course d'un jour dont l'édition 2021 se tiendra le 26 juin entre Brest et Landerneau.

