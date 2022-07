Après avoir dû enregistré les contaminations de Tom Steels en début d'épreuve, l'équipe belge annonce les départs de Wilfried Peeters et Klaas Lodewyck, eux aussi touchés. Ils seront remplacés par Geert Van Bondt et Rik Van Slycke. Steels avait été remplacé par Davide Bramati.

La formation Quick-Step Alpha Vinyl a de nouveau été touchée par le Covid sur le Tour de France. Les directeurs sportifs Wilfried Peeters et Klaas Lodewyck ont ainsi dû quitter la Grande Boucle. Ils sont remplacés par Geert Van Bondt et Rik Van Slycke.

Avant le Grand Départ de Copenhague, le coronavirus avait déjà contraint le coureur Tim Declercq et le directeur sportif Tom Steels à renoncer au Tour.

Tim Declercq avait été remplacé par le Français Florian Sénéchal au sein de la sélection du Wolfpack. Tom Steels a été remplacé par Davide Bramati dès l'arrivée du Tour sur le sol français. Plusieurs membres de l'encadrement Quick-Step Alpha Vinyl avaient aussi été touchés par le Covid.

La formation Quick-Step Alpha Vinyl a de nouveau été touchée par le Covid sur le Tour de France. Les directeurs sportifs Wilfried Peeters et Klaas Lodewyck ont ainsi dû quitter la Grande Boucle. Ils sont remplacés par Geert Van Bondt et Rik Van Slycke. Avant le Grand Départ de Copenhague, le coronavirus avait déjà contraint le coureur Tim Declercq et le directeur sportif Tom Steels à renoncer au Tour. Tim Declercq avait été remplacé par le Français Florian Sénéchal au sein de la sélection du Wolfpack. Tom Steels a été remplacé par Davide Bramati dès l'arrivée du Tour sur le sol français. Plusieurs membres de l'encadrement Quick-Step Alpha Vinyl avaient aussi été touchés par le Covid.