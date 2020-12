Wout van Aert a remporté le Cross d'Herentals, quatrième manche du Trophée X2O de cyclocross, mercredi. Van Aert, dont c'est la première victoire de la saison en cyclocross, s'est imposé devant le Néerlandais Mathieu van der Poel et Michael Vanthourenhout.

A un peu plus de deux tours de la fin, Van Aert et Van der Poel se trouvaient en tête lorsque le Néerlandais a été victime d'une crevaison. Van Aert a aussitôt creusé un écart d'une trentaine secondes. Le tout frais 'Sportif Belge de l'année' a tenu bon, s'offrant son premier succès dans les labourés depuis le Krawatencross à Lille le 8 février dernier.

Van der Poel prenait la deuxième place à 35 secondes. Michael Vanthourenhout complétait le podium à 1:32. Toon Aerts, quatrième à 2:15, et Eli Iserbyt, cinquième à 2:18, figurent aussi dans le top-cinq.

Chez les dames, la Néerlandaise Ceylin del Carmen Alvarado s'est imposée devant ses compatriotes Lucinda Brand et Denise Betsema, deuxième et troisième à respectivement 19 et 23 secondes. Sanne Cant a pris la cinquième place à 1:35.

La prochaine manche du Trophée X2O, le GP Sven Nys, se disputera le 1er janvier à Baal.

