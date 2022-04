Le Néerlandais Dylan van Baarle a enlevé dimanche la 119e édition de Paris-Roubaix après une attaque portée à 19 kilomètres de l'arrivée.

Dylan van Baarle a remporté la 119e édition de Paris-Roubaix dimanche. Le Néerlandais s'est imposé en solitaire au terme des 257,2 km dont 54,8 de pavés, répartis sur 30 secteurs, disputés dans la poussière sous un ciel d'azur.

La deuxième place est revenue à 1:47, en conclusion d'un sprint à quatre à Wout van Aert (Jumbo-Visma). Le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ) s'est classé troisième devant Tom Devriendt (Intermarché-Wanty Gobert) et le Slovène Matej Mohoric (Trek-Segafredo)

Le vice-champion du monde 2021 qui a terminé deuxième du dernier Tour de Flandres a faussé compagnie à ses trois compagnons d'échappée (Mohoric, Devriendt et Lampaert) à moins de 20 km de l'arrivée. Il décroche à 29 ans sa 6e victoire en carrière, la première depuis À travers la Flandre l'an dernier. Il offre à son équipe INEOS-Grenadiers son 18e succès de l'année et confirme la domination de cette formation qui vient de remporter en huit jours l'Amstel Gold Race (Michal Kwiatkowski) et la Flèche Brabançonne (Magnus Sheffield) au niveau des classiques sans parler du Tour du Pays Basque (Daniel Felipe Martinez).

Van Baarle a donné à l'équipe Ineos, la plus riche du peloton, le premier succès de son histoire dans la "reine des classiques" qui a été courue à une allure-record, sous le soleil et dans la poussière.

Le Néerlandais, qui est âgé de 29 ans, s'est imposé pour la première fois dans une très grande course. Deuxième du championnat du monde l'an passé, il s'est classé deuxième du Tour des Flandres au début du mois.

Van Baarle a battu de près de deux minutes un petit groupe réglé par le champion de Belgique Wout van Aert après 257 kilomètres d'une course menée tambour battant.

L'équipe Ineos est passée à l'offensive à... 210 kilomètres de l'arrivée avec l'aide des Quick-Step. Le peloton des favoris (van der Poel, Küng) a été contraint à une poursuite de 105 kilomètres pour rentrer avant Haveluy.

À l'avant, le Slovène Matej Mohoric, le vainqueur du dernier Milan-Sanremo, a animé une échappée formée avant la Trouée d'Arenberg, à 111 kilomètres du vélodrome.

Mohoric, retardé un temps par un changement de vélo, a vu revenir ensuite un groupe réduit de favoris avant de repartir de l'avant, au seuil des 30 derniers kilomètres, avec le Belge Yves Lampaert.

Derrière eux, van Baarle a réagi avant de se détacher sur les pavés de Camphin, à l'entrée des 20 kilomètres, et se diriger vers le 7e succès néerlandais de l'histoire, huit ans après Niki Terpstra.

