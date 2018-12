Le monde cycliste pleure la mort de Paul Sherwen

Sherwen, qui a également roulé pour le compte de Fiat et La Redoute, était devenu après sa carrière, de 1991 à 1996, le responsable des relations publiques de l'équipe américaine Motorola de Lance Armstrong. Il a ensuite assumé et jusqu'à l'été dernier le rôle de consultant à la télévision pendant 33 ans, pour des chaînes britanniques, australiennes et américaines (Channel 4, NBC Sports, ABC, ESPN...), au côté de Phil Liggett. Il était ainsi devenu 'the voice of cycling' ("la voix du cyclisme") pour des millions d'amateurs anglo-saxons de cyclisme.

"C'était la grande classe, et un très bon ami"

L'Union Cycliste internationale (UCI) s'est déclarée "profondément attristée" sur twitter, et a présenté ses condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de Sherwen. De nombreux anciens coureurs dont Armstrong lui même, "complètement choqué", se sont également déclarés très peinés. "Je l'ai connu en 1992 chez Motorola", a précisé l'ex-septuple vainqueur du Tour de France. "C'était la grande classe, et un très bon ami".