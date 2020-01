Dès ce jeudi, le nouveau Guide Cyclisme de Sport/Foot Magazine est disponible.

La saison internationale de cyclisme a débuté cette semaine en Australie. Notre magazine ne s'est pas croisé les bras. Dès demain, le jeudi 23 janvier, la 17e édition de notre Guide Cyclisme paraît en librairie.

Ce numéro spécial comprend notamment un reportage exclusif au Danemark, sur les traces du champion du monde, Mads Pedersen. Il est un des porte-drapeaux de la nouvelle génération, qui occupe une large place dans ce numéro. Il comporte ainsi une double interview des pères de Remco Evenepoel et Tom Boonen, sur l'adulation dont font l'objet leurs fils.

Nous analysons aussi le physique de l'impressionnant Mathieu van der Poel, nous avons parlé à Wout van Aert de son come-back et Jasper Philipsen raconte pourquoi il peut devenir le prochain grand sprinteur belge. Il devra toutefois en découdre avec l'Irlandais Sam Bennett, le nouvel homme véloce de Deceuninck-Quick-Step, dont nous éclairons le côté flandrien.

Nous n'oublions évidemment pas les valeurs sûres. Nous avons ainsi mené une double interview exclusive avec Greg Van Avermaet et Oliver Naesen, amis de longue date, nous avons demandé à Dirk De Wolf de nous parler de son ancien poulain Philippe Gilbert, comme Dries Devenyns l'a fait à propos de son coéquipier et compagnon de chambre Julian Alaphilippe. Ensuite, l'Italien Matteo Trentin, deuxième du récent Mondial, détaille ses ambitions.

Nous avons aussi procédé à la reconstruction des glissements de pouvoirs chez Lotto-Soudal, nous sommes allés à la recherche de ce qui fait un mythe du Tour des Flandres et avons établi un classement des dix meilleures cyclistes féminines de tous les temps.

Le numéro comporte également les traditionnelles analyses de toutes les formations du WorldTour et des principales équipes procontinentales, ainsi que les données de leurs coureurs et le calendrier complet 2020. Un guide indispensable, donc, pour vous conduire à travers la nouvelle saison.

Le Guide Cyclisme 2020 de Sport/Foot Magazine compte 132 pages et coûte 6,95 euros.

