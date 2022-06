Le fils de Sven Nys combinera la route avec sa nouvelle équipe mais continuera à porter le maillot de Baloise Trek Lions pour les épreuves de cyclo-cross. Trek-Segafredo compte déjà trois Belges dans ses rangs pour la saison prochaine: Jasper Stuyven, Edward Theuns et Otto Vergaerde.

Trek-Segafredo a officialisé vendredi la venue de Thibau Nys. Le fils de Sven, 19 ans, qui y entamera un stage à partir du 1er août et qui sera engagé par la formation cycliste du WorldTour à partir de 2023. Il a signé un contrat de deux ans.

Thibau Nys pourra combiner un programme sur route avec sa spécialité, le cyclocross où il continuera à porter le maillot de Baloise Trek Lions, ayant prolongé en mars son contrat jusque fin 2024. Thibau Nys s'est déjà essayé, avec succès, au cyclisme sur route, en devenant champion d'Europe Espoirs à Trente en septembre dernier. "Je suis très honoré de faire partie de Trek-Segafredo", a commenté Thibau Nys dans le communiqué de sa nouvelle équipe. "Je pense que c'est le bon choix au bon moment pour moi pour aller au plus haut niveau. Rouler dans une équipe du WorldTour a toujours été un rêve et que cela se réalise avec un vélo Trek est encore plus spécial. Comme ça, je peux combiner la route au plus haut niveau et le cyclocross au plus haut niveau avec Baloise Trek Lions."

Thibaut Nys a remporté la Flèche du Sud (2.2) au Luxembourg à la fin du mois du mai dans la foulée d'une troisième place à l'Antwerp Port Epic/Sels Trophy (1.1). Nys, champion d'Europe espoirs sur route et 6e des Mondiaux espoirs sur route en 2021, a aussi remporté une médaille de bronze chez les U23 aux derniers Mondiaux de cyclocross.

Trek-Segafredo a officialisé vendredi la venue de Thibau Nys. Le fils de Sven, 19 ans, qui y entamera un stage à partir du 1er août et qui sera engagé par la formation cycliste du WorldTour à partir de 2023. Il a signé un contrat de deux ans. Thibau Nys pourra combiner un programme sur route avec sa spécialité, le cyclocross où il continuera à porter le maillot de Baloise Trek Lions, ayant prolongé en mars son contrat jusque fin 2024. Thibau Nys s'est déjà essayé, avec succès, au cyclisme sur route, en devenant champion d'Europe Espoirs à Trente en septembre dernier. "Je suis très honoré de faire partie de Trek-Segafredo", a commenté Thibau Nys dans le communiqué de sa nouvelle équipe. "Je pense que c'est le bon choix au bon moment pour moi pour aller au plus haut niveau. Rouler dans une équipe du WorldTour a toujours été un rêve et que cela se réalise avec un vélo Trek est encore plus spécial. Comme ça, je peux combiner la route au plus haut niveau et le cyclocross au plus haut niveau avec Baloise Trek Lions." Thibaut Nys a remporté la Flèche du Sud (2.2) au Luxembourg à la fin du mois du mai dans la foulée d'une troisième place à l'Antwerp Port Epic/Sels Trophy (1.1). Nys, champion d'Europe espoirs sur route et 6e des Mondiaux espoirs sur route en 2021, a aussi remporté une médaille de bronze chez les U23 aux derniers Mondiaux de cyclocross.