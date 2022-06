L'homme qui n'aimait pas les descentes aura logiquement terminé sa carrière sur une chute lors du Tour de Valence en début de saison. Il a remporté une étape sur le Tour de France et deux sur le Giro.

Le cycliste russe Ilnur Zakarin a mis un terme à sa carrière à 32 ans, a annoncé le coureur jeudi sur Instagram.

Zakarin roulait depuis 2021 pour Gazprom-RusVelo mais l'équipe russe avait perdu sa licence après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Cette saison, il avait seulement participé au Tour de Valence. En 2015, le Russe a remporté le Tour de Romandie avant de terminer à la 3e place du Tour d'Espagne en 2017. Il a également remporté une étape du Tour de France et deux étapes du Tour d'Italie. "J'ai connu différentes compétitions, des succès, des obstacles, des réussites et des échecs pendant plus de vingt ans. Je suis maintenant prêt à passer à autre chose", a écrit Zakarin sur Instagram.

Zakarin va désormais travailler pour Inex Club, une entreprise basée à Chypre et spécialisée dans l'organisation d'événements sportifs et la gestion d'athlètes.

