Le double champion du monde du contre-la-montre Filippo Ganna (26 ans) a prolongé son contrat avec sa formation INEOS Grenadiers. L'Italien est désormais sous contrat jusque fin 2027 avec la formation britannique du WorldTour.

Le précédent contrat de Ganna avec INEOS avait débuté en 2019 et se terminait fin 2023. Avant cela, il a été au service de l'équipe UAE Team Emirates durant deux saisons. Outre deux titres mondiaux en contre-la-montre, Ganna a également inscrit à son palmarès un sacre olympique en poursuite par équipes, ainsi que cinq titres mondiaux sur la piste. Il a remporté six étapes sur le Giro, deux sur Tirreno-Adriatico et une sur le Critérium du Dauphiné, le UAE Tour et le BinckBank Tour.

"C'est très spécial de faire partie de cette équipe, notamment en raison de la manière dont nous abordons les objectifs et de la quantité d'efforts déployés pour notre développement et notre équipement", a déclaré Ganna sur le site Internet des INEOS Grenadiers. "Tout est basé sur l'objectif d'aller toujours plus vite. (...) Quand il y a autant de dévouement de la part de tout l'entourage, vous voulez juste foncer et tout donner. Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles se concentrer pour le reste de la saison et pour l'année prochaine, et il est très important que j'aie ce soutien derrière moi. J'ai hâte de poursuivre ma carrière avec cette formation."

Le record de l'heure de Victor Campenaerts (55,089 km) pourrait être l'un de ses objectifs. Envisagée fin 2022, la tentative de l'Italien a été repoussée à plus tard.

