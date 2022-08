Vendredi, le 77e Tour d'Espagne s'élancera... d'Utrecht, aux Pays-Bas. Une Vuelta Holanda, avec des stars belges comme Tim Merlier et Remco Evenepoel, beaucoup d'anciennes et de jeunes stars, sans oublier les nombreuses arrivées au sommet caractéristiques du grand tour espagnol. Une Vuelta résumée en 22 chiffres marquants.

C'est le quatrième départ à l'étranger pour la Vuelta débute. La première fois, c'était à Lisbonne en 1997, puis il y a eu Assen (2009, également aux Pays-Bas) et Nîmes (2017). Ce vendredi, ce sera donc à Utrecht.

C'est le nombre d'années depuis le 24 août 2019 qu'un contre-la-montre par équipes n'avait plus été au programme d'une course WorldTour. C'était déjà à la Vuelta, du côté de Torrevieja. Le Tour d'Espagne reprend cette tradition à Utrecht. Un contre-la-montre individuel de 31,1 km attendra aussi les coureurs à mi-chemin de la Vuelta, lors de la 10ème étape.C'est le nombre de kilomètres que compte la Vuelta cette année, soit la plus courte distance des grandes courses à étapes de 2022 (le Giro en comptait 3449,6 km et le Tour 3346,5 km).C'est également la troisième Vuelta la plus courte depuis 2010 (sans compter l'édition raccourcie de 2020). Toutefois, cette édition est plus longue que les sept éditions de la première décennie de ce siècle. A l'époque, des étapes encore plus courtes étaient au programme.C'est le nombre de kilomètres que devra parcourir le peloton pour la plus longue étape en ligne de cette cuvée 2022. Elle se déroulera avec un départ et une arrivée à Breda. L'étape la plus courte sera la dernière dans les rues de Madrid (96,7 km).C'est le nombre d'anciens vainqueurs qui prendra le départ : Alejandro Valverde (2009), Vincenzo Nibali (2010), Chris Froome (2011, 2017), Nairo Quintana (2016), Simon Yates (2018) et Primoz Roglic (2019, 2020 et 2021). Ensemble, ils ont remporté pas moins de 18 victoires finales dans des grands tours, sur 117 ( !) participations. C'est le nombre de Belges qui signeront la feuille de départ à Utrecht vendredi. Ils seront quatre de plus que lors du Giro et le même nombre qu'au départ du Tour de France. L'an dernier, la délégation belge comptait deux membres de plus sur la Vuelta. C'est le nombre de fois consécutives, depuis 2015, que Thomas De Gendt prendra le départ d'au moins deux grands tours sur la même saison. Il l'avait déjà réalisé en 2012 et 2013. 2014 est la seule année (il courait alors pour Omega Pharma-Quick-Step) où il n'a pris part qu'à "un seul" un grand tour. En 2019, il a même réalisé le "triplé" Giro/Tour/Vuelta. Cette année, le coureur de Lotto-Soudal a déjà participé au Giro, avec une belle victoire d'étape dans les rues de Naples. Dans sa carrière, il s'est aussi déjà imposé au moins une fois sur les trois grands tours.C'est le nombre d'années auxquelles il faut rajouter 28 jours qu'aura Dries Devenyns vendredi. C'est le doyen belge au départ de ce Tour d'Espagne. Mais il est un peu plus jeune que Lucien Van Impe , qui était âgé de 39 ans et 184 jours au départ de la Vuelta 1986.C'est la différence d'âge en jours entre Remco Evenepoel (22 ans et 206 jours) et son coéquipier Ilan Van Wilder (22 ans et 97 jours), ce dernier est aussi le benjamin de la délégation belge. Les deux compatriotes courent l'un contre l'autre/avec l'autre depuis la première saison d'Evenepoel chez les juniors en 2017. Van Wilder a d'ailleurs terminé deuxième derrière le natif de Schepdaal à six reprises lors des années 2017 et 2018.C'était l'âge d'Eric Vanderaerden lorsqu'il a remporté deux étapes de la Vuelta en 1983. Il restera donc le plus jeune vainqueur d'étape belge de ce Tour d'Espagne puisque van Wilder est déjà plus âgé.Depuis sept années consécutives (2015), les coureurs belges ont toujours remporté au moins une étape sur le Tour d'Espagne. C'est la plus longue série de bouquets d'étape pour les nôtres sur les trois grands tours (Giro deux années consécutives et Tour de France quatre années consécutives)Le champion de Belgique Tim Merlier disputera seulement son troisième grand tour, après avoir pris le départ du Giro et du Tour l'année dernière. Il n'a d'ailleurs pas attendu longtemps pour y lever les bras puisqu'il a remporté un bouquet d'étape sur les deux courses. Il ne les a en revanche pas terminées. Si le sprinteur de Wortegem-Petegem poursuit sa série, il ne sera que le troisième Belge des 40 dernières années à avoir remporté une victoire sur ses trois premières participations aux grands tours.Les deux autres restent même sur une série de quatre courses de trois semaines avec un bouquet remporté : Eric Vanderaerden (sur la Vuelta 1983, et les Tours de 1983, 1984 et 1985) et Wout van Aert (sur les Tour 2019, 2020, 2021, 2020 - et ce n'est pas fini). En revanche, le champion de Belgique serait le premier à réaliser pareille prouesse en le faisant sur trois grands tours différents (et pas le même de plusieurs éditions).C'est le nombre de Belges qui ont déjà porté le maillot de leader de la Vuelta au cours des 25 dernières années. Dylan Teuns était le dernier à le faire pendant 1 jour en 2019. Yves Lampaert avait revêtu la tunique pendant 1 jour en 2017. Philippe Gilbert était celui qui l'avait gardé le plus longtemps puisqu'il a été leader pendant 5 jours en 2010. Enfin, Stijn Devolder a porté pendant 1 jour, en 2007, celui qu'on appelait encore maillot de oro.C'est le nombre d'années auxquelles il faut rajouter 145 jours qu'avait Frans Demulder lorsqu'il a revêtu son premier maillot de leader lors de la Vuelta de 1960. Il a surtout remporté le classement final huit jours plus tard. Ce n'est cependant pas le plus jeune belge à avoir enfilé la tunique de leader sur le Tour d'Espagne. En effet, Gustaaf Deloor n'était âgé que de 21 ans et 311 jours lorsqu'il est devenu, pour la première fois, leader du classement général. C'était en 1935 et il allait ensuite remporter l'épreuve avant de remettre le couvert l'année suivante.Remco Evenepoel, qui sera âgé au départ de 22 ans et 206 jours pourra donc au mieux devenir le troisième plus jeune compatriote à porter le maillot rouge de leader (pour au moins une journée).Il y a 20 ans, un jeune garçon nommé Alejandro Valverde disputait son premier grand tour. C'était aussi sa première Vuelta, dans laquelle il abandonnera lors de la 15e étape. A l'époque, le coureur de la Movistar n'était âgé que de 22 ans. Ce vendredi, il signera la feuille de départ de sa 16e Vuelta... Ce sera aussi le 32e et tout dernier Grand Tour de son illustre carrière. Un autre vétéran, Vincenzo Nibali, prendra le départ de son 27e et dernier Grand Tour.L'Espagnol Juan Ayuso n'aura que 19 ans et 337 jours lorsqu'il s'élancera de la ligne de départ, ce vendredi à Utrecht. Il deviendra le plus jeune participant à la Vuelta depuis Eduardo Chozas en 1980, qui n'avait alors que 19 ans et 292 jours.Coïncidence amusante : le jour de la naissance d'Ayuso, Valverde terminait la dixième étape de sa toute première Vuelta...Une passation de pouvoir dans le cyclisme espagnole va clairement se faire sur les routes de cette édition 2022.C'est le dénivelé total de cette cuvée 2022 de la Vuelta, réparti en 42 montées officielles et 9 arrivées au sommet. C'est plus que lors du dernier Tour de France (environ 48 000 mètres de D+), mais moins que sur le Giro (environ 52 500 m de dénivelé positif).Au cours des six dernières années, la barre des 50 000 mètres de D+ a été dépassée quatre fois. Ce n'est donc pas la Vuelta la plus terrible de l'histoire qui sera au programme du peloton de cette édition 2022.La différence de hauteur entre le sommet officiel le plus bas et le point culminant de cette Vuelta. La plus basse (70 mètres) est l'Amerongse berg, ou "Alto de Amerongse" dans le roadbook de la Vuelta. Ce sera la première ascension répertoriée du parcours cette année. Les coureurs l'emprunteront lors de la deuxième étape vers Utrecht.Le plus haut sommet culminera à 2512 mètres. C'est l'Alto de la Hoya Mora/Monachil. Pour atteindre son sommet, les coureurs devront se farcir 22 kilomètres d'ascension en Sierra Nevada.C'est le nombre de compatriotes qui ont terminé dans le top 10 final de la Vuelta depuis le dernier podium belge au classement final (Johan Bruyneel, 3e en 1995). Les deux coureurs l'ont d'ailleurs fait la même année puisqu'il s'agit de Maxime Monfort et de Jurgen Van den Broeck, respectivement 6ème et 8ème en 2011.Le nombre de Belges à avoir été coéquipiers du vainqueur final de la Vuelta au cours des 25 dernières éditions : Nathan Van Hooydonck accompagnait Primoz Roglic (Jumbo-Visma) lors de son sacre en 2021, Ben Hermans était un des lieutenants de Chris Horner (RadioShack-Leopard) lors de son succès inattendu en 2013. Enfin, Frederik Willems épaulait Vincenzo Nibali (Liquigas) en 2010.Une liste qui ne sera pas complétée cette année, sauf si d'aventure Evenepoel enlevait la Vuelta ... Dans ce cas de figure, Dries Devenyns, Pieter Serry, Ilan Van Wilder et Louis Vervaeke rejoindrait la liste des trois.Primoz Roglic pourrait ajouter une quatrième Vuelta d'affilée à son palmarès. Une prouesse que personne n'a jamais réussi auparavant dans l'histoire. Roberto Heras a également été le meilleur sur la Vuelta par quatre fois. Il y avait cependant deux ans entre sa première (2000) et sa deuxième (2003) victoire finale. Seuls Jacques Anquetil (1961-1964), Eddy Merckx (1969-1972) et Miguel Indurain (1991-1995) ont remporté le même grand tour au moins quatre fois de suite. Dans les trois cas de figure, c'était à chaque fois sur la Grande Boucle française..Le doublé Giro-Vuelta est assez difficile à réaliser et seul un trio de coureurs y est parvenu. Il y a naturellement Eddy Merckx (1973), mais aussi Giovanni Battaglin (1981) et Alberto Contador (2008). Ce sont aussi les seuls à l'avoir fait depuis que la Vuelta est passée d'avril à août/septembre dans le calendrier.L'Australien Jai Hindley pourrait devenir le quatrième cette année, après sa surprenante victoire finale dans le Giro.