L'état de la coureuse cycliste néerlandaise Amy Pieters évolue de manière favorable. Son équipe SD Worx a annoncé jeudi qu'elle a repris conscience et peut communiquer non verbalement.

"Amy reconnaît les personnes, comprend ce qui se dit et est capable d'effectuer de plus en plus de tâches", précise le communiqué de la formation cycliste.

Les médecins ne peuvent pas encore se prononcer sur les conséquences éventuelles des lésions cérébrales dont a souffert Amy Pieters. La championne des Pays-Bas de cyclisme, âgée de 30 ans, a effectué une terrible chute alors qu'elle s'entraînait sur une route près de Calpe en Espagne le 23 décembre dernier. Victime de graves lésions au cerveau, elle a été opérée en urgence à Alicante et n'a pu être rapatriée aux Pays-Bas que le 6 janvier, tout en demeurant plongée dans le coma. Depuis la mi-février, Amy Pieters suit un programme spécialisé de neuroréhabilitation intensive.

