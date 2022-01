Elle a devancé au sprint sa compatriote Lucinda Brand qui avait pourtant dominé toute la saison.

La Néerlandaise Marianne Vos a été sacrée championne du monde de cyclocross pour la 8e fois de sa carrière, samedi à Fayetteville, aux Etats-Unis. Elle a devancé au sprint sa compatriote Lucinda Brand, tenante du titre. L'Italienne Silvia Persico monte sur la 3e marche du podium.

Brand et Vos n'ont pas tardé à sortir du peloton et ont fait la course en tête à deux devant le reste des concurrentes. Derrière le duo de tête, Ceylin del Carmen Alvarado luttait avec Silvia Persico mais une chute de la Néerlandaise dans le dernier tour a privé les Pays-Bas d'un podium 100 % orange pour la 3e année de suite.

Première Belge, Sanne Cant s'est classée 10e à 2:21 de Vos. Alicia Franck a pris la 18e place à 2:17. MarianneVos, qui détenait déjà le record de victoires, s'offre à 34 ans un 8e titre mondial, le premier depuis huit ans. Elle avait auparavant été sacrée en 2006, 2009, 2010, 2011? 2012, 2013 et 2014. A cela s'ajoutent deux titres de championne d'Europe dans les labourés (2006 et 2009). Sur la route, la native de Bois-le-Duc a été championne olympique en 2012 à Londres, championne du monde en 2006, 2012 et 2013 et championne d'Europe en 2006, 2007et 2017.

Sur piste, elle a été championne olympique de la course aux points en 2008 à Pékin, championne du monde de la course aux points en 2008 et championne du monde du scratch en 2011. Les Pays-Bas dominent les Mondiaux dames depuis leur création en 2000.

Les Néerlandaises ont décroché 12 titres de championnes du monde, pour un total de 31 médailles. Sanne Cant a offert à la Belgique ses trois maillots arc-en-ciel en étant sacrée en 2017, 2018 et 2019. Les Mondiaux se poursuivront dimanche dans l'Arkansas avec les courses juniors (18 h), espoirs dames (20 h) et élites messieurs (21h30).

La Néerlandaise Marianne Vos a été sacrée championne du monde de cyclocross pour la 8e fois de sa carrière, samedi à Fayetteville, aux Etats-Unis. Elle a devancé au sprint sa compatriote Lucinda Brand, tenante du titre. L'Italienne Silvia Persico monte sur la 3e marche du podium. Brand et Vos n'ont pas tardé à sortir du peloton et ont fait la course en tête à deux devant le reste des concurrentes. Derrière le duo de tête, Ceylin del Carmen Alvarado luttait avec Silvia Persico mais une chute de la Néerlandaise dans le dernier tour a privé les Pays-Bas d'un podium 100 % orange pour la 3e année de suite. Première Belge, Sanne Cant s'est classée 10e à 2:21 de Vos. Alicia Franck a pris la 18e place à 2:17. MarianneVos, qui détenait déjà le record de victoires, s'offre à 34 ans un 8e titre mondial, le premier depuis huit ans. Elle avait auparavant été sacrée en 2006, 2009, 2010, 2011? 2012, 2013 et 2014. A cela s'ajoutent deux titres de championne d'Europe dans les labourés (2006 et 2009). Sur la route, la native de Bois-le-Duc a été championne olympique en 2012 à Londres, championne du monde en 2006, 2012 et 2013 et championne d'Europe en 2006, 2007et 2017. Sur piste, elle a été championne olympique de la course aux points en 2008 à Pékin, championne du monde de la course aux points en 2008 et championne du monde du scratch en 2011. Les Pays-Bas dominent les Mondiaux dames depuis leur création en 2000. Les Néerlandaises ont décroché 12 titres de championnes du monde, pour un total de 31 médailles. Sanne Cant a offert à la Belgique ses trois maillots arc-en-ciel en étant sacrée en 2017, 2018 et 2019. Les Mondiaux se poursuivront dimanche dans l'Arkansas avec les courses juniors (18 h), espoirs dames (20 h) et élites messieurs (21h30).