L'Autrichienne Anna Kiesenhofer championne olympique, Lotte Kopecky 4e

On attendait un triomphe néerlandais, on a eu une surprise autrichienne. C'est en effet Anna Kiesenhofer qui est devenue championne olympique de cyclisme sur route dimanche aux Jeux de Tokyo. L'Autrichienne a accéléré à 41 km de l'arrivée et s'est imposée au terme d'un raid solitaire au terme des 137 km de course entre le Musashinonomori Park et le circuit de Fuji.

© Belga