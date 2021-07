L'Australien Ben O'Connor (AG2R-Citroën) a remporté la 9e étape du Tour de France cycliste (WorldTour) disputée sur 144,9 km entre Cluses et Tignes dimanche au terme de la 2e journée dans les Alpes, pluvieuse et au froid perçant pour les coureurs.

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) conserve son maillot jaune de leader. Nairo Quintana (Arkéa Samsic) s'approprie le maillot à pois du classement de la montagne.

O'Connor a profité de la dernière montée vers Tignes pour lâcher les deux Colombiens - Nairo Quintana et Sergio Higuita (EF Education - Nippo) - échappés comme lui après la 2e des cinq difficultés du jour, le Col des Saisies (1ère catégorie), à un peu moins de 100 km de l'arrivée. Il l'emporte devant l'Italien Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), 2e à 5:07 et un autre Italien Sonny Cobrelli (Bahrain-Victorious), 3e à 5:34.

Un moment virtuellement maillot jaune, O'Connor, 25 ans, décroche la 5e victoire de sa carrière, la plus belle certainement avec son succès dans la 17e étape du Tour d'Italie l'an dernier.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a terminé à 6:02 (écart officieux) prenant même encore du temps sur les principaux prétendants au podium à Paris.

Ben O'Connor, 14e, pointait à 8:13 au départ au classement général, était, lui, désormais 2e, à 2:01 de Pogacar.

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), non remis de sa défaillance de la veille, et le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), qui se retire après une semaine de course pour préparer ses JO en mountainbike, étaient non partants.

Cinq ascensions étaient au programme et dès après la Côte de Domancy le peloton s'est scindé en deux avec un groupe de 43 coureurs, dont un seul Belge, Dylan Teuns (Bahrain-Victorious), vainqueur la veille au Grand Bornand et un autre de 48 coureurs avec le maillot jaune, Tadej Pogacar, à 2:00 dans le Col des Saisies, 2e difficulté du jour.

Nairo Quintana (Col/Arkéa-Samsic), à l'initiative de l'attaque, Sergio Higuita (Col/EF Education - Nippo), Ben O'Connor (Aus/AG2R Citroën Team) et Lucas Hamilton (Aus/BikeExchange), rejoints par Michael Woods (Can/Israel Start-Up Nation) ont composé la principale échappée du jour dans la descente du Col des Saisies.

Quintana a fait fort en attaquant dans le Col des Prés, le hors-catégorie du jour, pour y passer en tête au sommet et s'assurer déjà du maillot à pois à l'issue de l'étape. Higuita passait devant Woods au sommet avec un premier groupe à 2:20 et le peloton maillot jaune à plus de 7:00 duquel Wout van Aert avait été lâché. Le Belge, 2e au général au départ de l'étape, allait perdre au final.

Dans la descente, les deux Colombiens allaient s'unir en tête, rejoint par O'Connor. Le trio creusait un écart de 3:40 sur le premier groupe de poursuivants avec notamment le Français Guillaume Martin (Cofidis) avant d'aborder la montée vers Tignes (21 km à 5,6% jusqu'à plus de 2.000 mètres d'altitude).

O'Connor avait lâché prise laissant Quintana et Higuita faire la dernière ascension devant, appuyant sur les pédales pour creuser sur Tadej Pogacar. Les deux Colombiens étaient repris par les poursuivants.

Tim Merlier (Alpecin-Fenix) et Jasper De Buyst (Lotto Soudal) font partie des abandons du jour.

Lundi sera la première journée de repos de la Grande Boucle 2021 avant une étape plutôt plane mardi entre Albertville et Valence sur 190,7 km.

