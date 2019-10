Que retenir de la saison cycliste écoulée, durant laquelle de grands talents se sont distingués? Passage en revue, avec 25 chiffres surprenants.

6

Le nombre de coureurs de moins de 25 ans qui ont terminé parmi les cinquante premiers du World Ranking. Le plus jeune est un Belge de Schepdaal : 4. Egan Bernal (22 ans), 11. Mathieu van der Poel (24 ans), 12. Tadej Pogacar (21 ans), 35. Sergio Higuita (22 ans), 39. Remco Evenepoel (19 ans), 48. David Gaudu (23 ans).

5

Les victoires remportées par Remco Evenepoel, qui partage la première place belge de ce classement avec Tim Wellens, Ben Hermans et Tim Merlier. Durant les vingt dernières années, seulement deux coureurs de moins de 25 ans ont été en tête : Frank Vandenbroucke et Tom Boonen, qui avaient 24 ans quand ils ont triomphé, respectivement huit fois en 1999 et 19 fois en 2004.

65

Le pourcentage de succès de Mathieu van der Poel depuis le 1er novembre 2018 : 26 victoires en 27 cross (il n'a perdu qu'au Koppenberg), 14 courses VTT sur 16 et 11 victoires en 35 courses sur route, en comptant les classements finaux de quatre épreuves par étapes. Au total donc 51 sur 78.

8

Des coureurs de huit nationalités différentes ont gagné les cinq monuments et les trois tours, soit une nationalité différente chaque fois : Julian Alaphilippe/Milan-Sanremo (France), Alberto Bettiol/Tour des Flandres (Italie), Philippe Gilbert/Paris-Roubaix (Belgique), Jakob Fuglsang/Liège-Bastogne-Liège (Danemark), Bauke Mollema/Tour de Lombardie (Pays-Bas), plus Richard Carapaz/Giro (Venezuela), Egan Bernal/Tour (Colombie) et Primoz Roglic/Vuelta (Slovénie). À noter encore : Gilbert est le seul du lot à ne pas avoir remporté son premier monument cette année.

9

Des coureurs de neuf nationalité différentes ont terminé parmi les dix premiers de Liège-Bastogne-Liège et du Tour de Lombardie, un record pour ces courses. Ils étaient huit à Milan-Sanremo, au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix. Les classiques se mondialisent donc aussi.

