L'ancien coureur cycliste Patrick Sercu est décédé à l'âge de 74 ans, a annoncé vendredi son fils, Christophe Sercu.

Coureur professionnel de 1965 à 1983, Patrick Sercu vainqueur de 88 course de Six Jours, a été champion olympique du kilomètre aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964 et champion du monde de vitesse en 1967 et 1969.

Sur la route, Patrick Sercu a remporté 13 étapes du Tour d'Italie et 6 étapes du Tour de France. Il avait aussi ramené le maillot vert du Tour 1974.