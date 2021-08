L'Italien Elia Viviani, champion olympique sortant, se contentera de la médaille de bronze.

Kenny de Ketele s'est classé 13e de l'Omnium en cyclisme sur piste aux Jeux Olympiques de Tokyo jeudi. Le Flandrien totalise 70 points sans avoir pris le moindre point dans la course aux points, quatrième et dernière épreuve de l'Omnium.

De Ketele avait commencé sa journée par une 11e place au scratch où il avait pris 20 points avant une 7e place dans la course tempo pour prendre 28 points supplémentaire. Dans la course éliminatoire, l'avant-dernière épreuve, il avait terminé à la 10e place qui lui a rapporté 22 points. Dans la course aux points, il n'a pas pris le moindre point.

La médaille d'or est revenue au Britannique Matthew Walls avec 153 points devant le Néo-Zélandais Campbell Stewart qui s'empare de l'argent avec 129 points et l'Italien Elia Viviani qui prend la médaille de bronze avec 124 points.

Kenny de Ketele s'est classé 13e de l'Omnium en cyclisme sur piste aux Jeux Olympiques de Tokyo jeudi. Le Flandrien totalise 70 points sans avoir pris le moindre point dans la course aux points, quatrième et dernière épreuve de l'Omnium. De Ketele avait commencé sa journée par une 11e place au scratch où il avait pris 20 points avant une 7e place dans la course tempo pour prendre 28 points supplémentaire. Dans la course éliminatoire, l'avant-dernière épreuve, il avait terminé à la 10e place qui lui a rapporté 22 points. Dans la course aux points, il n'a pas pris le moindre point. La médaille d'or est revenue au Britannique Matthew Walls avec 153 points devant le Néo-Zélandais Campbell Stewart qui s'empare de l'argent avec 129 points et l'Italien Elia Viviani qui prend la médaille de bronze avec 124 points.