La Mur de Huy a été, pour la 16e fois, le juge de paix de la Flèche Wallonne, dont la 83e édition a été disputée mercredi entre Ans et Huy sur la distance de 195 kilomètres. Le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) s'est succédé à lui-même. Il a devancé le Danois Jakob Fuglsang (Astana) et l'Italien Diego Ulissi (UAE-Team Emirates). Le jeune Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal) a terminé premier Belge, à la 4e place.

L'histoire s'est refaite, mercredi, dans la Flèche Wallonne, où le Français Julian Alaphilippe, pointé comme grand favori, s'est succédé à lui-même au palmarès de la classique ardennaise.

Cinq coureurs ont vite mis le feu aux poudres en constituant la première échappée du jour. Joseph Rosskopf (CCC), Robin Carpenter (Rally UHC), Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen), Tom Wirtgen (Wallonie Bruxelles) et Koen Bouwman (Jumbo-Visma) possédaient plus de 4 minutes d'avance sur le peloton après une heure de course. L'écart du quintet passait les cinq minutes après 80 kilomètres de course, alors que les premières côtes de Tancrémont et des Forges étaient franchies.

Au premier passage du Mur de Huy, trois des cinq fuyards, Rosskopf, Carpenter et Bouwman, pointaient encore avec un avantage d'un peu plus de trois minutes sur le peloton. Sept coureurs se retrouvaient intercalés: Pierre-Luc Périchon (Cofidis), Damiano Caruso (Bahrain), Cesare Benedetti (Bora-Handsgrohe), Nathan Haas (Katuha), Tom-Jelte Slaqter (Dimension Data) et les deux lâchés du groupe de tête, Van Rooy et Wirtgen.

L'avant-garde du peloton a progressivement annexé le groupe des poursuivants dans la côte de Cherave, à 35 kilomètres de l'arrivée, alors que l'écart avec le trio de tête restait autour des 40 secondes. L'avant-dernière ascension du Mur de Huy, à 29 kilomètres de l'arrivée, sonnait le glas de l'échappée sur une impulsion du jeune Belge Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal).

Une vingtaine de coureurs ont ensuite vainement tenté de s'extraire dans le Mur. Une attaque de Tomasz Marczynski (Lotto Soudal), suivi par Matej Mohoric (Barhain-Merida), a animé les 15 derniers kilomètres. Le peloton des favoris était maîtrisé notamment par l'équipe Deceuninck - Quick-Step de Julian Alaphilippe. Le duo de tête a été repris dans la Côte de Cherave, à 5,5 kilomètres du but, par le groupe de chasse dont le tempo était dicté par l'Espagnol Enric Mas (Deceuninck-Quick Step).

Une trentaine de coureurs se sont présentés au pied de l'ultime ascension du Mur de Huy. Le Danois Jakob Fuglsang (Astana) a lancé l'offensive dans le 'virage Criquielion', emmenant dans sa roue le Français Julian Alaphilippe qui a produit son effort aux 150 mètres pour se succéder à lui-même au terme de la 83e Flèche Wallonne. L'Italien Diego Ulisi (UAE-Emirates) a complété le podium devant le premier Belge, le jeune Bjorg Lambrecht.