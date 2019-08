Le monde du vélo a largement réagi après l'annonce du décès du cycliste Bjorg Lambrecht. Le Belge de 22 ans, membre de l'équipe Lotto Soudal, a été victime d'une lourde chute dans la troisième étape du Tour de Pologne (WorldTour), ce lundi entre Chorzow et Zabrze.

John Lelangue (manager Lotto Soudal): La plus grande tragédie qui puisse arriver à la famille, aux amis et aux équipiers de Bjorg Lambrecht. Repose en paix Bjorg. Fier d'avoir été à tes côtés et je me souviendrai toujours de notre dernière étape ensemble sur ce Tour de Pologne. Tu vas nous manquer.

Dylan Teuns (coureur belge, récent vainqueur d'étape sur le Tour de France et qui avait lui aussi animé le dernier Critérium du Dauphiné): Je ne peux pas croire ce qui vient de se passer. Je suis vraiment choqué. Une autre tragédie pour le cyclisme belge. RIP Bjorg Lambrecht. Sincères condoléances à sa famille, ses amis et à l'équipe Lotto-Soudal.

Bjorg Lambrecht © belga

Patrick Lefevere (manager Deceuninck-Quick Step): La disqualification (de Fabio Jakobsen lors de l'étape du jour, ndlr) n'est rien comparée à la dramatique nouvelle concernant Bjorg Lambrecht. Je n'ai pas de mots pour décrire ma tristesse. Mes condoléances à ses équipiers ainsi qu'à sa famille.

Alejandro Valverde (champion du monde espagnol): Profondément peiné par le décès de Bjorg Lambrecht, un cycliste qui avait déjà prouvé beaucoup en peu de temps. Mes plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et à l'équipe Lotto Soudal.

null © belga

Equipe Deceuninck - Quick-Step: Nos pensées et nos prières dans ces terribles moments vont à la famille, aux amis et à l'équipe de Bjorg Lambrecht, qui est décédé après une chute au Tour de Pologne. Que son âme repose en paix.

"Tragédie"

Equipe Lotto Soudal (par communiqué): La plus grande tragédie qui puisse arriver à la famille, aux amis et aux équipiers de Bjorg est arrivée... Lotto Soudal est profondément attristée par le décès de son coureur de 22 ans, conséquence d'une lourde chute (...) Toute l'équipe souhaite énormément de courage à sa famille, à ses amis, ses équipiers et tous ses proches. Dors bien, Bjorg...

Tiesj Benoot (coureur belge Lotto Soudal): Pff, un jeune talent qui travaillait dur et un très bon gars. Tu vas me manquer 'Matchbox' !! Repose en paix mon ami.

Jasper Stuyven (coureur belge Trek Segafredo): Quelle tragédie ! Mes sincères condoléances à la famille, aux amis et aux équipiers.

Kenny De Ketele (coureur belge): Je n'ai pas de mots. Repose en paix Bjorg Lambrecht. Mes condoléances à sa famille, ses amis et l'équipe Lotto Soudal.

Boris Vallée (coureur belge): RIP Bjorg Lambrecht. Le cyclisme belge perd une pépite. De tout coeur avec la famille les amis et l'équipe Lotto Soudal dans ce moments de deuil.

Belgian Cycling: Il n'y a pas de mots après une perte tragique. Nos sincères condoléances vont à la famille, aux amis et à l'équipe de Bjorg Lambrecht. Nous ne t'oublierons jamais!

L'Union cycliste internationale (UCI): C'est avec une immense tristesse que l'Union Cycliste Internationale (UCI) a appris la nouvelle de la disparition du prometteur jeune coureur belge Bjorg Lambrecht. Très choquée, l'UCI tient à adresser ses sincères condoléances à la famille, aux proches et à l'équipe de Bjorg Lambrecht.

Equipe Cofidis: Parfois il est difficile de trouver les mots. Notre grande famille du cyclisme perd l'un de ses enfants. Toute l'équipe adresse ses pensées émues aux proches de Bjorg après cette tragédie.

Equipe Groupama-FDJ: Grande tristesse en apprenant le décès accidentel de Bjorg Lambrecht sur le Tour de Pologne. Nos pensées sincères à ses proches ainsi qu'à toute l'équipe Lotto Soudal.

"Talentueux, mais surtout une belle personne"

Team Movistar: Pafois la vie est injuste. Tellement jeune et encore avec tellement de choses à accomplir. Toutes nos pensées vers la famille, les amis et les coureurs Lotto Soudal. Repose en paix.

Marc Cavendish (coureur anglais): Un jour incroyablement triste ici en Pologne et partout dans le monde du cyclisme. Mes pensées et ma sympathie vont à la famille, aux amis et aux équipiers de Bjorg Lambrecht. Repose en paix Bjorg. Puisse ton étoile continuer à briller aussi intensément qu'elle ne l'a fait dans le cyclisme.

Marcel Kittel (coureur allemand): Je me sens tellement désolé. Mes condoléances à Bjorg, sa famille, ses amis et ses coéquipiers. J'en perds les mots. Repose en paix!

null © belga

Pascal Ackermann (coureur allemand vainqueur de l'étape du jour): Qu'importe le résultat aujourd'hui. Je suis dévasté par cette tragique nouvelle et je voudrais adresser mes plus profondes condoléances à la famille et aux amis de Bjorg Lambrecht, ainsi qu'à toute l'équipe Lotto Soudal.

Daryl Impey (coureur sud-africain): Très triste d'apprendre le décès de Bjorg Lambrecht. Il était talentueux mais c'était surtout une belle personne. Il va manquer à beaucoup de gens.

Tom Skujins (coureur letton): RIP Bjorg. Mon coeur va à toute sa famille et ses amis. Ce gamin est parti trop tôt.

Team Ineos: Les pensées de tout le monde au Team Ineos vont à la famille, aux amis et à l'équipe Lotto Soudal. Puisse son âme reposer en paix.

Marc Sergeant : "Je n'ai pas encore trouvé les mots parce qu'ils n'existent pas encore, je suis si confus à propos de la perte de Bjorg Lambrecht. Une telle douleur pour sa famille et ses amis et pour nous en tant que famille Lotto Soudal. "Rester fort" est facile à dire, mais c'est trop dur et injuste. "Pour toujours" Bjorg.

Victor Campenaerts : "Bjorg, tu te souviens il y a deux semaines ? J'ai eu tout le mal du monde à suivre le rythme du groupe pendant l'entraînement. J'ai eu des difficultés physiques et mentales. Tu t'es retourné et tu m'as dit : "On fait ça ensemble !". Ce fut un plaisir d'être votre coéquipier pendant deux ans. Je chéris tous les beaux moments !"

Maxime Monfort : "Je n'ai pas de mots pour ça. C'est tellement triste."

Rémy Mertz : "Dévasté par la mort de mon ami et coéquipier Bjorg Lambrecht. Un des plus grands talents de sa génération mais avant toute chose une grande personne. Mes plus sincères condoléances vont à ses proches, ses amis et à toute la famille Lotto Soudal. Repose en paix moatje."

Nikolas Maes : "Bjorg, tu resteras toujours dans mon esprit comme le petit gars talentueux au sourire désarmant. RIP Bjorg Lambrecht et toutes mes pensées vont à sa famille et à ses amis les plus proches."

Tomasz Marczynski : "Aucun mot pour ça. RIP notre Pequeñito."

"En état de choc"

Marcel Sieberg : "En état de choc et sans voix. Je n'arrive pas à y croire. La seule et unique Matchbox. RIP mon ami."

Greg Henderson : "Nouvelles choquantes. Je n'arrive pas à y croire. Si triste. RIP copain."

Elia Viviani : "Sans voix. De telles tragédies vous rendent impuissants. Nous sommes si vulnérables à ce que nous aimons faire tous les jours."

Fernando Gaviria : "Aujourd'hui, nous ne pouvons penser qu'à la mort tragique de Bjorg Lambrecht. Je souhaite à sa famille, à ses amis, à son équipe et à tous ceux qui l'ont connu mieux que moi beaucoup de force."

Pierre Latour : "Il était avec nous aujourd'hui au départ. Sale Journée. Repose en paix."

Romain Bardet : "On peut faire second ou gagner, rire ou pleurer. Mais jamais, jamais, perdre la vie pour avoir envie d'essayer. Mes pensées les plus sincères aux proches de Bjorg."

Thibaut Pinot : "Pas de mots pour exprimer ma tristesse."

Steven Kruijswijk : "Je ne veux pas croire que c'est vrai. Mes plus sincères condoléances."

Steff Cras : "C'est incompréhensible, pas de mots pour ça. Pourquoi ? L'un des meilleurs coureurs au monde. Je porterai tous ces moments avec toi dans mon coeur pour toujours. Repose-toi bien, mon pote."

null © belga

Cesare Benedetti : "Il n'y a pas de mots pour décrire de telles tragédies. Si vous recevez de telles nouvelles après l'arrivée, vous voulez juste faire vos valises et rentrer chez vous, chez vos proches."

Julian Alaphilippe : "Terrible."

Edward Theuns : "La famille cycliste perd un autre coureur talentueux, mais surtout un beau jeune homme."

"Irréel. Incompréhensible. Inacceptable"

Sep Vanmarcke : "Irréel. Incompréhensible. Inacceptable. Bjorg était un type super, à tous les niveaux. Amical, poli, sensible, intelligent, un travailleur acharné, un grand talent ! Un tel garçon qui n'avait pas d'ennemis. Les nouvelles sont difficiles à obtenir. Beaucoup de force à tous ceux qui tenaient à Bjorg."

Nacer Bouhanni : "Pas de mots, en état de choc. Repose en paix, champion."

Chantal Hoffmann : "La vie peut être si injuste."

Sven Vanthourenhout : "Grand talent cycliste ou pas. Un jeune garçon fantastique nous quitte aujourd'hui !"

Johan Bruyneel : "Je suis sans voix. Si jeune, si talentueux. Il avait un si bel avenir devant lui. Il n'y a pas de mots pour ça."

Nick Nuyens : "Pas de mots pour ça. De la force pour les amis de la famille et l'équipe."

Frederik Willems : "Pas de mots pour Bjorg ! J'avais tant de respect pour comment et qui tu étais à l'âge de 22 ans !"

Dirk Demol : "Ça te fait taire, pas de mots pour ça."

Hendrik Redant : "La semaine dernière, on était encore dans "Vive le velo", maintenant tu n'es plus là. Je suis vraiment dévasté. Beaucoup de force pour sa famille dans cette tragédie."

Marc Coucke : "Force de la famille et de l'équipe, terrible et si injustement triste, tout le monde du sport est en deuil avec vous."

Mateusz Morawiecki (Premier ministre de Pologne) : "C'est toujours un moment difficile quand un jeune homme meurt. C'est tragique que cela se produise lors d'un événement sportif. Je tiens à exprimer mon soutien à la famille et aux amis de Bjorg Lambrecht et à tous les fans de cyclisme."