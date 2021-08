Griet Hoet, avec son pilote Anneleen Monsieur, a remporté la première médaille belge aux Jeux Paralympiques de Tokyo jeudi en cyclisme sur piste. Le duo a décroché le bronze dans le kilomètre contre-la-montre en classe B en améliorant de près d'une seconde son record personnel.

"Nous sommes fières de pouvoir ouvrir avec une médaille. La différence avec la quatrième place est petite, mais nous savions qu'une troisième place était possible", a commenté Griet Hoet. "Les deux premières paires sont des spécialistes du kilomètre. Nous pas vraiment. Il fallait être les meilleures des autres duos et c'est ce qui s'est passé. Je suis contente d'avoir déjà une médaille parce que cela nous enlève aussi la pression pour samedi."

Griet Hoet et Anneleen Monsieur disputent en effet encore le 3km en poursuite individuelle, leur principal objectif. "On espère disputer la finale pour l'or. Maintenant, on est déjà plus à l'aise et cela montre que l'on est prêtes aussi pour samedi. Aujourd'hui, c'était un genre de test et nous sommes soulagées que tout s'est bien passé."

