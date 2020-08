Greg Van Avermaet quittera l'équipe cycliste CCC à la fin de la saison. La formation de Jim Ochowicz perdra son sponsor principal, la société polonaise CCC, en 2021 et apparemment il n'y a guère d'autres options, a fait savoir le patron de l'équipe. Greg Van Avermaet a donc donné à son manager le feu vert pour chercher une nouvelle équipe. Il l'a dit ce vendredi matin lors d'une conférence de presse à la veille de Milan-Sanremo.

La semaine dernière, Van Avermaet ne s'était pas encore penché sur ses cartes concernant son avenir et a indiqué que le patron de l'équipe, Ochowicz, était toujours à la recherche d'un nouveau sponsor et qu'il gardait ses options ouvertes.

Désormais, les choses ont changé et le champion olympique a tranché et décidé de quitter l'équipe à la fin de l'année.

"Je n'ai pas de nouvelles d'une nouvelle équipe, mais j'ai donné à mon manager le feu vert pour considérer d'autres équipes", a-t-il déclaré à la presse italienne. "Ce n'est pas un secret que nous n'avons pas d'options et que d'autres cartes sont maintenant à l'étude. J'espère avoir des éclaircissements d'ici quelques semaines, plusieurs équipes sont intéressées. Il est maintenant important de clarifier les choses".

