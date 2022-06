L'équipe AG2R alignera deux autres Belges : Oliver Naesen et Stan De Wulf.

L'équipe AG2R Citroën sera articulée autour de son leader australien Ben O'Connor dans le prochain Tour de France (1er-24 juillet), avec le Luxembourgeois Bob Jungels mais sans l'ex-maillot jaune et champion olympique de Rio Greg Van Avermaet.

Quatrième du Tour l'an passé, O'Connor (26 ans) disputera pour la deuxième fois le Tour. La formation de Vincent Lavenu, qui a annoncé jeudi la composition de son groupe, a fait confiance à Jungels, revenu en forme lors du récent Tour de Suisse.

Elle a fait appel aussi à Geoffrey Bouchard, qui découvrira à l'âge de 30 ans le Tour après avoir enlevé le classement de la montagne de la Vuelta puis du Giro. Avec Bouchard, le Belge Stan Dewulf est le seul autre néophyte du groupe qui a intégré Mikaël Chérel, le seul des huit coureurs à avoir pris part en mai au Giro.

Un autre Belge Oliver Naesen figure dans l'équipe qui est complétée par le Français Aurélien Paret-Peintre.

Âgé de 37 ans, Van Avermaet a gagné deux étapes du Tour en 2015 et 2016 et porté le maillot jaune durant 11 jours (en 2016 et 2018). Il a disputé le Tour de France à neuf reprises (2009, 2014-2021), obtenant en 2018 son meilleur classement final (28e). Il n'a pas rejoint Paris qu'à une seule occasion en 2015.

L'équipe AG2R Citroën au Tour de France (1er au 24 juillet): Ben O'Connor (Aus), Geoffroy Bouchard (Fra), Mikaël Chérel (Fra), Benoît Cosnefroy (Fra), Stan Dewulf (Bel), Bob Jungels (Lux), Oliver Naesen (Bel), Aurélien Paret-Peintre (Fra).

