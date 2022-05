Pas de changement au classement général où le maillot rose reste la propriété de Juan Pedro Lopez.

L'Italien Stefano Oldani (Alpecin-Fenix) s'est adjugé la 12e étape du Tour d'Italie cycliste, la plus longue du Giro 2022, qui a relié Parme à Gênes jeudi sur une distance de 204 km.

Le Lombard l'a emporté dans un sprint à trois devant son compatriote Lorenzo Rota (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) et le Néerlandais Gijs Leemreize (Jumbo-Visma). Il a décroché à 24 ans sa première victoire en carrière.

Les trois hommes faisaient partie de l'échappée du jour, qui a compté 25 coureurs. Le trio s'est détaché à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée.

Le peloton, avec le maillot rose Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), a franchi la ligne d'arrivée à plus de 9 minutes d'Oldani, qui a signé la seconde victoire italienne sur ce Giro après le succès d'Alberto Dainese mercredi. Vendredi, c'est une étape de 150 km entre Sanremo et Cuneo qui attend les coureurs de ce 105e Tour d'Italie.

