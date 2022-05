Le Colombien de la Bahrein-Victorious a remporté l'étape terminant à Lavarone. Richard Carapaz a conservé son maillot rose devant Jai Hindley et a surtout distancé Joao Almeida pour la victoire finale.

Le Colombien Santiago Buitrago a remporté la 17e étape du Tour d'Italie entre Ponte Di Legno et Lavarone après 168 km de course mercredi. Le coureur de Bahrain-Victorious s'est imposé en solitaire après avoir lâché le Néerlandais Gijs Leemreize (Jumbo-Visma) sur la dernière ascension du jour. L'Equatorien Richard Carapaz (INEOS-Grenadiers) conserve le maillot rose alors que le Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates) a perdu plus d'une minute sur les autres candidats à la victoire.

Jeudi, la 18e étape reliera Borgo Valsugana à Trévise sur un parcours de 156 km avec une arrivée promise aux sprinteurs. Le Tour d'Italie se termine dimanche avec un contre-la-montre de 17,4 km à Vérone. Le Colombien Egan Bernal (Ineos Grenadiers) est le tenant du titre.

