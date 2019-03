Gand-Wevelgem: Kristoff le plus rapide

Le Norvégien Alexander Kristoff (UAE Emirates) a remporté dimanche la classique cycliste Gand-Wevelgem après 251 kilomètres.

Le Norvégien Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) a remporté la 81e édition de Gand-Wevelgem (WorldTour), disputée dimanche sur 251,5 km entre Deinze et Wevelgem. Le champion d'Europe 2017 s'est imposé au sprint devant l'Allemand John Degenkolb (Trek-Segafredo) et Oliver Naesen (AG2R La Mondiale).

Le peloton s'est retrouvé scindé après 55 km de course. Plusieurs favoris, comme Peter Sagan, Matteo Trentin, Wout van Aert, John Degenkolb, Jasper Stuyven, Edward Theuns, Fernando Gaviria, Mathieu van der Poel et Niki Terpstra, se sont retrouvés devant.

Dernies rescapés de cette échappée au long cours, Sagan, Trentin, Teunissen, Theuns et Rowe ont roulé plus de 230 bornes en tête, avant d'être repris à 18 km de l'arrivée.

Quatre coureurs, jasper Stuyven, Amund Grondahl Jansen, Sebastian Langeveld et Jack Bauer, ont tenté de sortir du peloton à 6 km de la ligne. Leur tentative s'est terminée peu après la flamme rouge.

La victoire s'est jouée au sprint, et c'est Kristoff qui s'est montré le plus rapide, devant l'Allemand John Degenkolb (Trek-Segafredo), vainqueur en 2014, et Oliver Naesen (AG2R La Mondiale).

Les Néerlandais Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) et Danny Van Poppel (Jumbo Visma) complètent le top 5.

Troisième vainueur norvégien de la classique flamande après Thor Hushovd (2006) et Edvald Boasson Hagen (2009), Kristoff, 31 ans, s'est offert dimanche le 74e succès de sa carrière, le second cette année de la saison après une étape du Tour d'Oman en février. Il compte à son palmarès deux Monuments, Milan-Sanremo 2014 et le Tour des Flandres 2015.

Alexander Kristoff succède à Peter Sagan au palmarès de Gand-Wevelgem. Vainqueur en 2013, 2016 et 2018, le triple champion du monde slovaque, 32e dimanche, partage le record de victoires avec Robert Van Eenaeme (1936, 1937, 1945), Rik Van Looy (1956, 1957, 1962), Eddy Merckx (1967, 1970, 1973), Mario Cipollini (1992, 1993, 2002) et Tom Boonen (2004, 2011, 2012).