Le tracteur sera privé de Tour de France. L'équipe Quick-Step - Alpha Vynil de Patrick Lefevere aura donc un Français dans son équipe.

Tim Declercq ne sera pas présent vendredi à Copenhague pour le grand départ de la 109e édition du Tour de France. Le Belge a été testé positif au Covid-19, a annoncé son équipe Quick-Step Alpha Vinyl. Le malheur de Declercq fait le bonheur de Florian Sénéchal, finalement repris.

Cette nouvelle survient au lendemain de l'annonce d'une sélection qui a fait couler beaucoup d'encre, avec les absences du double champion du monde français Julian Alaphilippe, de Sénéchal et Mark Cavendish, récents champions de France et de Grande-Bretagne. Pour remplacer 'El Tractor', la direction du Wolfpack a donc désigné Sénéchal. Il était, avec Cavendish, l'un des deux réservistes. Il ne reste qu'un coureur belge au sein de la formation de Patrick Lefevere en la personne de Yves Lampaert. C'est décidément une année 2022 noire pour Declercq, qui s'apprêtait à disputer le Tour pour la 4e fois. Le Belge de 33 ans avait été écarté entre mi-février et fin mars en raison d'une péricardite diagnostiquée dans la foulée, déjà, d'une infection au Covid-19.

Tim Declercq ne sera pas présent vendredi à Copenhague pour le grand départ de la 109e édition du Tour de France. Le Belge a été testé positif au Covid-19, a annoncé son équipe Quick-Step Alpha Vinyl. Le malheur de Declercq fait le bonheur de Florian Sénéchal, finalement repris. Cette nouvelle survient au lendemain de l'annonce d'une sélection qui a fait couler beaucoup d'encre, avec les absences du double champion du monde français Julian Alaphilippe, de Sénéchal et Mark Cavendish, récents champions de France et de Grande-Bretagne. Pour remplacer 'El Tractor', la direction du Wolfpack a donc désigné Sénéchal. Il était, avec Cavendish, l'un des deux réservistes. Il ne reste qu'un coureur belge au sein de la formation de Patrick Lefevere en la personne de Yves Lampaert. C'est décidément une année 2022 noire pour Declercq, qui s'apprêtait à disputer le Tour pour la 4e fois. Le Belge de 33 ans avait été écarté entre mi-février et fin mars en raison d'une péricardite diagnostiquée dans la foulée, déjà, d'une infection au Covid-19.