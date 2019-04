Flèche wallonne: vers un nouveau duel Alaphilippe - Valverde au sommet du Mur de Huy

Deuxième volet du triptyque ardennais, la Flèche Wallonne pourrait se résumer à un duel entre le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) et le champion du monde espagnol Alejandro Valverde (Movistar), recordman du nombre de succès sur la Flèche avec cinq bouquets. Le parcours de cette 83e édition de la Flèche Wallonne partira de Ans et se ponctuera, 195 kilomètres plus tard, au sommet du Mur de Huy.

