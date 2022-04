Dylan Teuns (Bahrain Victorious) a dominé la troisième et ultime ascension du Mur de Huy et ainsi remporté la 86e édition de la Flèche Wallonne (WorldTour) qui menait mercredi les coureurs de Blégny à Huy sur la distance de 202,1 km.

Le vétéran espagnol Valverde (Movistar), qui détient le record de victoires (5), a pris la deuxième place. Le Russe Aleksandr Vlasov (BORA-hangsrohe) a eu le droit de monter sur le podium en franchissant la ligne en troisième position. Le Français Julian Alaphilippe (Quick-Stap Alpha Vinyl), qui s'était imposé l'an dernier devant Primoz Roglic et Alejandro Valverde, termine 4e au pied du podium, le Colombien Daniel Martinez (INEOS Grenadiers) complétant le top 5.

Premier vainqueur belge de la Flèche Wallonne depuis Philippe Gilbert en 2011, Dylan Teuns a signé la 38e victoire belge dans la classique wallonne. Le natif de Diest a décroché à 30 ans l'une des plus belles victoires de sa carrière, lui qui a notamment remporté deux étapes du Tour de France (en 2019 et 2021).

