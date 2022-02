Le scénario de sprint final à Kuurne-Brussel-Kuurne (1.Pro) s'est vérifié dimanche avec la victoire du Néerlandais Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Ninyl) devant l'Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) et le Français Hugo Hofstetter (Arkea-Samsic). Toutes les échappées de la journée ont été annihilées, jusqu'à la dernière à 200 mètres de la ligne d'arrivée.

Le premier mouvement du jour s'est concrétisé avant le Tiegemberg (km 17,1) avec l'échappée d'un groupe composé du Néerlandais Taco Van Der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), de l'Espagnol Luis Mas Bonet (Movistar), de l'Australien Luke Durbridge (BikeExchange-Jayco), du Néerlandais Wessel Krul (Human Power Heatlth), du Belge Jules Hesters (Sport Vlaanderen-Baloise) ainsi que du Néerlandais Baas Tietema et du Belge Arjen livyns (Bingoal-Pauwels Sauces WB), qui allaient être rejoints dans une 2e temps par Ben Healy et Julius van den Berg (EF). L'écart des fuyards a vite grandi pour atteindre les 2 minutes après 27 kilomètres de course. L'avantage des leaders a ensuite été géré par le peloton, restant constant autour des 2 minutes dans le premier tiers du parcours. L'écart a commencé à fondre au passage du cap des 100 derniers kilomètres, alors que les équipes Jumbo-Visma, Ineos-Grenadiers et Quick Step-Alpha Vinyl donnaient le tempo au peloton en file indienne à l'approche du Pays des Collines.

Le passage pavé dans le Mont Saint-Laurent où on a vu, entre autres, Tom Pidock se porter aux avant-postes, à 80 kilomètres du but, a morcelé le peloton en plusieurs groupes. A l'avant, cinq coureurs avaient survécu aux Bosses du Pays des Collines: Livyns, van der Hoorn, Mas et Durbridge.

Un peloton important s'était reformé avant d'aborder la Côte du Trieu à Kluisbergen, à 62 kilomètre de l'arrivée, moment choisi par Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) pour se lancer seul à l'avant, comme la veille au Circuit Het Nieuwsblad. La manoeuvre allait porter 18 coureurs aux avant-postes, notamment Lampaert et Asgreen (Quick Step), Pidcock et Narvaez (Ineos), Küng et Ludvigsson (Groupama FDJ), Livyns (Bingoal Pauwels Sauces WB), Trentin (UAE), Touzé (AG2R), van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), Skujins (Trek-Segafredo), Wright (Bahrain), Garcia Cortina (Movistar), Vauquelin (Arkea) et un trio Jumbo-Visma avec Benoot, van Hooydonck et Laporte.

Vauquelin, Pidcock et Benoot se sont laissé reprendre par le peloton à 33 kilomètres du but alors que le groupe de tête, réduit à 11, possédait encore un avantage de 35 secondes sur le peloton activé par Lotto-Soudal, Bahrain et Alpecin-Fenix. Le passage dans les rues sinueuses de Courtrai a permis au peloton de faire fondre l'avantage des hommes de tête qui ont été rejoints, à l'exception de Laporte, Narvaez et van der Hoorn, à 16 kilomètres. Le trio possédait 8 secondes d'avance à l'entrée du circuit local, à 13 kilomètres du but. Les trois hommes ont tenu bon jusqu'à 200 mètres de ligne, quand ils ont été surpassés par les acteurs du sprint du jour, enlevé par Jakobsen.

Jakobsen s'est offert dimanche à Kuurne sa 5e victoire de la saison 2022, la 30e de sa carrière. Il a succédé au palmarès de Kuurne-Brussel-Kuurne au Danois Mads Pedersen qui s'était imposé en 2021 devant le Français Anthony Turgis et le Britannique Tom Pidcock. La saison professionnelle se poursuivra le 1er mars avec la course d'ouverture en Wallonie, le GP Samyn (1.1), qui sera disputée entre Quaregnon et Dour sur 209 kilomètres.

