Le Néerlandais de la Quick.Step a remporté son sixième sprint de la saison en puissance. Christophe Laporte reste leader du général.

Le Néerlandais Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team) a battu Wout van Aert (Jumbo-Visma), 2e, pour remporter au sprint la deuxième étape de Paris-Nice (WorldTour) disputée lundi sur 159,2 km entre Auffargis à Orléans, sans véritable difficulté, mais exposée au vent latéral.

Le Français Christophe Laporte (Jumbo-Visma) vainqueur de la première étape dimanche à Mantes-la-Ville - toujours bien placé à l'avant avec son coéquipier Wout van Aert - conserve son maillot jaune de leader au classement général après sa 3e place à l'arrivée à Orléans. Philippe Gilbert a composé le trio du jour à l'avant dès les premiers kilomètres avec son coéquipier chez Lotto Soudal, le Britannique Matthew Holmes (pour qu'il conforte son maillot de grimpeur) ainsi que le Français Alexis Gougeard (B&B Hotels - KTM). Les trois hommes auront compté près de 6 minutes d'avance, leur aventure s'achevant à mi-course. Les bordures ont continué à rythmer la seconde moitié de l'étape du jour. Une trentaine de coureurs a formé le peloton de tête, coupé en trois un moment. Le Suisse Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost) a tenté sa chance à un peu plus de 5km de l'arrivée, mais c'est un duel entre Jakobsen et van Aert qui a soldé au sprint l'arrivée au sprint.

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), 6e, et Oliver Naesen (AG2R-Citroën), 9e, figurent dans le top 10 à l'arrivée. Fabio Jakobsen, 25 ans, signe la 31e victoire de sa carrière et la 6e sur ses sept dernières arrivées au sprint.

Au général, Laporte compte 5 secondes d'avance sur van Aert. Mardi, la 3e étape conduira le peloton de Vierzon à Dun-le-Palestel au terme de 190.8 km d'un parcours marqué par trois côtes de 3e catégorie en deuxième partie d'étape et une arrivée en légère montée (2,1 km à 3,3 %). Cette 80e édition de Paris-Nice s'achèvera dimanche.

