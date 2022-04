L'ancien cycliste suisse Fabian Cancellara a annoncé la création de son équipe cycliste Tudor Pro Cycling Team à partir de 2023, lors d'une conférence de presse en marge du prologue du Tour de Romandie, mardi, à Lausanne, en Suisse.

Cancellara, 41 ans, avait mis un terme à sa carrière en 2016. L'ancien champion olympique du chrono a voulu mettre en place une équipe sur base de la Swiss Racing Academy dont il est déjà propriétaire. Cette nouvelle équipe sera sponsorisée par l'horloger suisse Tudor et roulera avec une licence ProTeams. "Le cyclisme suisse a de nouveau besoin d'une équipe professionnelle. Cette nouvelle équipe va donner des perspectives à nos cyclistes", a déclaré Cancellara lors de sa conférence de presse. Durant sa carrière, le Suisse a été champion olympique du contre-la-montre en 2008 et quatre fois champion du monde de la discipline (2006, 2007, 2009, 2010). Il a également remporté trois fois Paris-Roubaix (2006, 2010, 2013), trois fois le Tour des Flandres (2010, 2013, 2014) et Milan-Sanremo (2008).

